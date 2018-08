Die Value Investing Community ValueDACH hat den Value Investing Blogpreis 2018 ausgelobt und iNTELLiGENT iNVESTiEREN ist nominiert.2018 wird der Value Investing Blogpreis zum ersten Mal vergeben und die Auswahl erfolgt sowohl über ein Publikumsvotum als auch durch eine Jury. Und in dieser sitzen neben Tilman Versch und Hendrik Michels von ValueDACH die beiden hochkarätigen Value Investoren Frank Fischer, Dr. Hendrik Leber.Die Abstimmung läuft bis zum 14. September und Du kannst hier Deine Stimme abgeben für iNTELLiGENT iNVESTiEREN. Oder natürlich für einen der anderen ...

