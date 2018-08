DoE-Daten dürften deutlichen Rückgang der Rohöllagerbestände zeigen FOMC verbleibt wohl in Wartestellung Tesla (TSLA.US) legt nach Marktschluss seinen Ergebnisbericht vor

Die neuen Gerüchte, dass Donald Trump eine Anhebung der Zollsätze in Erwägung ziehen könnte, könnten die heutigen Daten zweitrangig erscheinen lassen. Dennoch sollte man auf die makroökonomischen Veröffentlichungen achten, da ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Preise keinesfalls in Frage zu stellen sind. Während des Tages werden die endgültigen EMI-Werte aus den USA für Juli veröffentlicht. Solche Revisionen neigen jedoch selten dazu, den Markt zu bewegen. Darüber hinaus erhalten die Investoren das wöchentliche DoE-Update zu den Rohöllagerbeständen sowie den Zinsentscheid des FOMC. Erwähnenswert ist außerdem die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA (14:15 Uhr). Diese könnten vor dem NFP-Bericht am Freitag (erwartete Beschäftigungsveränderung +186 Tsd.) erste Hinweise liefern. 16:00 Uhr | USA, ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe (Juli): Nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...