Der Deutsche Bauernverband erwartet angesichts der Dürre eine noch schlechtere Getreideernte als bisher befürchtet. Statt zunächst geschätzter 41 Millionen Tonnen sei nur noch mit einer Menge von rund 36 Millionen Tonnen zu rechnen, teilte der Verband am Mittwoch in einer neuen Zwischenbilanz der laufenden Ernte mit. "Viele Bauern brauchen jetzt eine schnelle Unterstützung", forderte Bauernpräsident Joachim Rukwied. "Die aus unserer Sicht eindeutigen Zahlen lassen eine grundsätzliche Entscheidung über Dürrehilfen schon jetzt zu." Die Voraussetzungen für Finanzhilfen durch die Länder in den besonders betroffenen Regionen seien klar erfüllt./sam/DP/jha

AXC0119 2018-08-01/10:52