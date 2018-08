Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Der operative Gewinn des italienischen Versicherers habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis sei das Zahlenwerk "in line" bis etwas besser ausgefallen./edh/la Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-08-01/10:54

ISIN: IT0000062072