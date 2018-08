Gestern Abend war Zahltag, in Cupertino. Also, Zahlentag, um genau zu sein, denn Tim Cook legte die Ergebnisse für das dritte Quartal 2017/2018 vor. Das war insofern spannend, als dass die Tech-Werte, insbesondere die berühmten FAANG-Aktien, zuletzt exakt diametral performten: Google und Amazon mit Rekordgewinnen auf neuen Höchstständen, Facebook und Netflix mit heftigen Kurs- (und Vertrauens)verlusten. Damit hatte Apple gestern allerdings so gar keine Probleme: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...