Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1689 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1736 Dollar festgesetzt. Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten dem Handel keinen nennenswerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...