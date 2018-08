So hat man das gern: Am 31.7 haben wir Ihnen Dialog empfohlen mit Aktienanleihe, Discount-Call und Turbo. Am 1.8 dann rappelt es in der Kiste. Unser Turbo HX2AA0 schnellt nach oben - plus 43% - der Discount-Call auch. Momentan läuft es und unsere Leser sind happy. So kann das Jahr weiterlaufen - siehe Favoritendepot. Schauen ...

