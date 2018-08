Frankfurt am Main (ots) - Der Vorabend im Ersten hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren zur Benchmark für gute Unterhaltung, verlässliche Information und starke Quoten entwickelt. Für den Werbemarkt sind die Qualitätsumfelder im Ersten damit zur begehrten Adresse in Sachen Werbewirkung und Imagetransfer geworden. Dementsprechend passt die AS&S die Preise leistungs- und nachfragegerecht an und bleibt damit auch in der neuen TV-Saison ein fairer und verlässlicher Partner.



Darüber hinaus wird sich die Buchung von Werbespots im Ersten künftig noch komfortabler und schneller realisieren lassen als bislang. Ab sofort können sich Werbungtreibende über die neue Buchungsschnittstelle der ARD-Werbung einen Überblick über freie Werbezeiten im Ersten verschaffen und dort direkt einbuchen, umbuchen oder Stornierungen vornehmen. Die neue Schnittstelle zwischen dem Buchungssystem CLASS und den Agentursystemen greift direkt auf das Werbeinventar der AS&S zu und verknüpft Planung und Buchung unmittelbar.



"Die ARD-Werbung steht nicht nur für wirkungsstarke Qualitätsumfelder, sondern auch für erstklassigen Service. Die neue Schnittstelle bietet dem Werbemarkt ganz ohne Umwege den direkten Zugriff auf unser Angebot und beschleunigt das gesamte Verfahren beträchtlich", sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH.



OTS: ARD-Werbung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111674 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111674.rss2



Pressekontakt: Norbert Rüdell Leitung Unternehmenskommunikation & Medienpolitik ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH Bertramstraße 8 / D-Bau 60320 Frankfurt Telefon +49 69 / 15424218 Fax +49 69 / 154247218