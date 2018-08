Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand, erwirbt über den von ihr verwalteten Fonds Finatem IV eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft für Straßenunterhaltung, Ulm ("GfS"). Neben dem bereits bestehenden Engagement an der Schollenberger Gruppe realisiert Finatem damit eine weitere Beteiligung im attraktiven und wachsenden Bereich der Infrastrukturdienstleistungen.



GfS ist ein technischer Infrastrukturdienstleister für Bundesautobahnen, - Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Das Kerngeschäft umfasst die Planung, Entwicklung, Montage sowie Wartung und Instandsetzung von Schutz- und Leitsystemen aus Stahl. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im komplementären Feld der Tagessicherung von Baustellen aktiv. Die Kunden des Unternehmens sind Institutionen der öffentlichen Hand und Generalbauunternehmen. Das Unternehmen, gegründet 1996, beschäftigt ca. 40 Mitarbeiter und hat sich eine starke regionale Marktstellung in Süddeutschland herausgearbeitet.



"Die Ausgaben der öffentlichen Hand für Verkehrsinfrastruktur werden getrieben vom Bundesverkehrswegeplan 2030, aber auch durch andere Infrastrukturprogramme, wie bspw. dem Brückenmodernisierungsprogramm. Davon werden Dienstleister wie GfS profitieren. Darüber hinaus erwarten wir weitere Impulse durch den Abbau des Investitionsstaus im Rahmen der Reform der Bundesstraßenverwaltung", erläutert Finatem Partner Eric Jungblut.



Boris Yudin, Investmentmanager bei Finatem, fügt hinzu: "Neben den steigenden Investitionen für Infrastruktur glauben wir, dass GfS von der Verschärfung der Sicherheitsrichtlinien des Bundes zur Reduktion von Verkehrsunfällen durch Umrüstungsprogramme profitieren wird. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wollen wir die Marktposition sowohl organisch als auch anorganisch ausbauen."



Auch in Zukunft wird die GfS von den derzeitigen Geschäftsführern geleitet. Finatem wird zur Förderung des weiteren Wachstums dem Unternehmen umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.



"Mit Finatem haben wir einen erfahrenen unternehmerisch agierenden Partner gefunden, der uns bei der Nachfolgeregelung und Expansion der Geschäftsaktivitäten der GfS unterstützen wird", bekräftigt Joachim Linder, weiterhin Geschäftsführender Gesellschafter der GfS. "Unser Ziel ist es, GfS in Deutschland zu einem der führenden Dienstleister in unserem Marktsegment auszubauen. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit"



Über weitere Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.



Unternehmensprofil Finatem



Als unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt, investiert Finatem in Mehrheitsbeteiligungen vornehmlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz von EUR 20 Mio. bis EUR 120 Mio., die meist in traditionellen Industrien tätig sind und klares Wachstumspotential aufweisen. Mit seiner umfangreichen industriellen Erfahrung und dem internationalen Netzwerk als Mitbegründer der führenden Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth" ist Finatem ein verlässlicher Partner für seine Portfoliogesellschaften und unterstützt sie, den Herausforderungen der Marktglobalisierung zu begegnen.



