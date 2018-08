Bei internationalen Sportveranstaltungen ist CONTAINEX nicht mehr wegzudenken.



Berlin/Wien (ots) - Gerade ist die Fußballweltmeisterschaft in Russland zu Ende gegangen, bereitet sich CONTAINEX auf das nächste Großevent, die Leichtathletik-EM vom 07. bis 12. August in Berlin, vor.



Mit seinem Partner B+L INFRA LOG wird CONTAINEX insgesamt 180 Aufenthalts-, Sanitär- und Lagercontainer für die Leichtathletikteams und die Presse zur Verfügung stellen. In mehreren Gebäudekomplexen rund um das Olympiastadion Berlin werden Vorbereitungs- und Rückzugszonen für die Sportler, Pressebereiche, Sanitärräumlichkeiten und Materialläger errichtet.



Die flexiblen Raumlösungen von CONTAINEX sind mittlerweile fixer Bestandteil verschiedenster Großveranstaltungen, wie zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi, der Skiflug-WM in Österreich oder bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften.



Die modularen Containeranlagen wurden unter anderem auch bei Events wie dem Papstbesuch am Weltjugendtag in Köln, dem Rolling Stones-Konzert in Bukarest und zahlreichen Festivals eingesetzt.



CONTAINEX und ihre europäischen Händlerpartner verfügen über eine Mietflotte von über 120.000 Container-Einheiten. Damit lassen sich kurzfristig, unabhängig vom Einsatzzweck und der Größe der Veranstaltung, alle Raumlösungen realisieren.



Die Büro-, Sanitär- und Lagercontainer von CONTAINEX Österreich werden in den 6 eigenen, europäischen Produktionswerken nach den strengen Umwelt- und Qualitätsstandards "CONTAINEX GREEN technology" gefertigt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von - 305 Mio. erwirtschaftet.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. Gerhard Müller Public Relations +43 2236 601-2485 gerhard.mueller@containex.com www.containex.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31433/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131604 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131604.rss2