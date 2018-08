Ein gewisser Richard David Precht, seines Zeichens beliebter und eloquenter Fernsehphilosoph, brilliert neuerdings und immer wieder mit der punktgenauen Beschreibungen dieses ökonomischen Phänomens, um dann als Lösung für die Zukunft das sogenannte Bedingungslose Grundeinkommen anzubieten. "Wenn Maschinen und Rechner uns die Arbeit wegnehmen, dann muss es Einkommen ohne Arbeit geben", so Precht. So simpel seine Begründung ist, so falsch ist sie...

Den vollständigen Artikel lesen ...