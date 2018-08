BERLIN (Dow Jones)--Wenn am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages zu einer Sondersitzung über Griechenland zusammenkommt, liegt den Abgeordneten die jüngste kritische Einschätzung des Internationalen Währungsfonds auf dem Tisch. Am Dienstag hatte der IWF in seinem neuesten Länderbericht zum klammen Euro-Mitglied einmal mehr Zweifel an der Politik der Geldgeber gesät.

Die Annahmen der Europäer über die wirtschaftliche Entwicklung und Schuldentragfähigkeit halten die Experten des Währungsfonds für zu optimistisch. "Die Verbesserungen in den Verschuldungs-Kennzahlen werden nur schwer zu halten sein", heißt es in der Einschätzung. Es könne daher "schwierig werden, den Marktzugang über die längere Frist ohne Schuldenschnitt zu gewährleisten". Für die griechische Regierung bleibe noch viel Reformarbeit zu tun, da das Land bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter hinter seinen Konkurrenten hinterherhinke.

Für die Bundesregierung kommt die Einschätzung zu einer ungünstigen Zeit. Die Opposition wird im Haushaltsausschuss die Bedenken des IWF genüsslich aufgreifen. AfD und FDP gehen sogar die im Juni von den Euro-Finanzministern gestatteten Schuldenerleichterungen für Athen zu weit. Beide Parteien werden auch die generell fragile Lage der griechischen Wirtschaft nach acht Jahren unter dem Regime der Euro-Rettung aufgreifen.

Das dritte Hilfsprogramm läuft am 20. August aus. Danach soll sich das hochverschuldete Euro-Land wieder selbstständig an den Märkten finanzieren. Der Haushaltsausschuss muss in den Parlamentsferien wegen einer Petitesse zusammentreten. Die griechische Regierung hat ihr Reformprogramm minimal verändert. Dabei geht es um eine Summe von 28 Millionen Euro, die die Abgeordneten billigen müssen. Vorher kann die letzte Tranche aus dem Hilfsprogramm nicht ausgezahlt werden.

August 01, 2018 04:38 ET (08:38 GMT)

