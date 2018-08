Vispiron Power Solutions hat sein erstes Photovoltaik-Kraftwerk im Iran erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Die Anlage in der Region Yazd wurde auf einer Fläche von 7 ha errichtet und liefert einen jährlichen Ertrag von 6,7 GWh Strom, so das Unternehmen. Das Kraftwerk wurde zusammen mit dem lokalen Projektentwickler "Sherkate Toseye Energyhaye No Maxsun Dehshir Co." umgesetzt und konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...