Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern hielten sich die Investoren mit der Nachfrage nach deutschen Rentenpapieren zurück, so die Analysten der Helaba.Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei es nicht gelungen, das 38,2%-Retracement (161,85) der Aufwärtsbewegung von Mitte Juni nachhaltig zurückzuerobern. Die technische Gesamtsituation im Tageschart bleibe daher getrübt. Auch die Wochentechnik lasse keine Zuversicht aufkommen. Eine erste Unterstützung sei bei 161,26 zu finden. Weitere Kursverluste könnten im Bereich bei 160,75 gestoppt werden. Kurserholungen stoßen bei 162,30 sowie an der 21-Tagelinie auf Widerstand, so die Analysten der Helaba. Diese verlaufe heute bei 162,45. Trading-Range: 160,75 bis 162,00. ...

