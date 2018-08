Überzeugende Zahlen haben den Aktien von Qiagen am Mittwoch einen Kurssprung auf ein Hoch seit 17 Jahren beschert. Am Vormittag rückten sie im TecDax um 7,62 Prozent auf 33,35 Euro vor, in der Spitze sogar bis auf 33,69 Euro. Vor allem eine stark angezogene Nachfrage nach dem Tuberberkulosetest Quantiferon sorgte im zweiten Quartal dafür, dass der in US-Dollar berechnete Umsatz um 8 Prozent auf rund 377 Millionen Dollar stieg.

Laut Analyst Peter Welford vom Analysehaus Jefferies war der Umsatzanstieg bei dem Gendiagnostik- und Biotechunternehmen aber nicht die positive Überraschung, sondern vielmehr die Entwicklung unter dem Strich, wo das Unternehmen von einer besseren Bruttomarge und weniger Forschungs- und Entwicklungsausgaben profitiert habe. Um Kosten für den Konzernumbau bereinigt kletterte der Gewinn je Aktie von 0,30 auf 0,33 US-Dollar./tih/jha/

