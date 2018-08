FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.08.2018 - 11.00 am



- ALPHAVALUE RAISES BHP BILLITON TO 'REDUCE' (SELL) - BERENBERG CUTS RIGHTMOVE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 4100 (4150) PENCE - BERENBERG CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3420 (3510) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1925 (1400) PENCE - BERENBERG RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1925 (1400) PENCE - BERNSTEIN CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1110 (1120) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BERNSTEIN RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 590 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4600 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ITV PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 675 (720) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 244 (246) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4900 (4500) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS BAT TO 'SELL' (HOLD) - FAIRER WERT 3650 (3900) PENCE - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 163 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 670 (680) PENCE - JEFFERIES CUTS HAMMERSON TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6800 (6660) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1400 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS IMI PLC TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM RAISES VOLEX GROUP PRICE TARGET TO 117 (110) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 829 (904) PENCE - 'BUY' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 665 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'BUY'



