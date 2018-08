Die Deutsche Bank und der Zahlungsdienstleister Wirecard werden Projektpartner des Technologieriesen Apple , um dessen Zahldienst Apple Play hierzulande einzuführen. "Später in diesem Jahr wird die Deutsche Bank Apple Pay auf den Markt bringen", sagte ein Sprecher des Geldhauses der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Frankfurt. Mit im Boot sein wird zudem der bayerische Zahlungsdienstleister Wirecard, wie eine Sprecherin bestätigte. Das Unternehmen werde Apple Pay im Jahresverlauf über seine App "boon" einführen, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Apple-Chef Tim Cook hatte am Dienstag angekündigt, Apple Pay bis Jahresende in Deutschland einzuführen. Der US-Konzern folgt damit dem Konkurrenten Google , der seinen Zahldienst Google Pay bereits Ende Juni in Deutschland eingeführt hatte. Mit Apple Pay können ein iPhone oder eine Computer-Uhr des Technologiekonzerns die EC- oder Kreditkarte ersetzen. Zum Bezahlen hält man die Geräte im Geschäft an das Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Außerdem kann man mit Apple Pay auch bei Online-Käufen sowie in Apps bezahlen./als/DP/tos

ISIN DE0005140008 US0378331005 DE0007472060 US02079K1079

AXC0127 2018-08-01/11:18