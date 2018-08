Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen zum zweiten Quartal von 7,60 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. An der grundsätzlichen Einschätzung der Aktie als Investment habe sich nach den Ergebnissen nichts geändert, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Risiko für den spanischen Telekomanbieter sei ein zunehmender Wettbewerb auf dem Heimatmarkt. Kosteneinsparungen und eine einfachere Struktur des Konzerns böten Aufwärtspotenzial./bek/jha/ Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-08-01/11:18

ISIN: ES0178430E18