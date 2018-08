Hamburg (ots) -



Beim "Lohengrin" in Bayreuth überzeugte Franca Lehfeldt, 28, mit viel Stil - ihr Styling-Berater war FDP-Chef Christian Lindner, 39, persönlich. "Für diesen Anlass kamen nur zwei Kleider aus meinem Schrank infrage: ein langes rotes und das schwarze, das ich getragen habe", verrät die Journalistenschülerin im GALA-Interview (Heft 32/2018, ab morgen im Handel). "Da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich das letzte Wort meinem Freund überlassen - dreißig Minuten vor Beginn der Veranstaltung." Die Seidensatin-Kreation ist mit Glitzer-Applikationen an Schultern und Taille versehen, die das Dekolleté umrahmen. Bei dem glamourösen Festival feierte das Paar seine offizielle Liebes-Premiere. Vor drei Monaten hatten sich Lindner und seine Ehefrau, die "WeltN24"-Vize-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld, 43, offiziell getrennt.



