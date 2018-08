Berlin (ots) -



Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zeichnen zehn Mobilitätsprojekte zum Thema Nachhaltigkeit aus. Unter dem Motto "Intelligent unterwegs - Innovationen für eine nachhaltige Mobilität" haben Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-ups und Vereine in diesem Jahr rund 250 Beiträge eingereicht und sich damit für den Deutschen Mobilitätspreises 2018 beworben. Die Einreichungen zeigten Lösungsansätze, wie der Verkehr und die Logistik dank der Digitalisierung nachhaltiger gestaltet werden können.



Die hochkarätig besetzte Jury wählte aus den Einreichungen folgende zehn Preisträger des Deutschen Mobilitätspreises 2018 aus:



Connected Drones - Drohnen im Luftverkehr sichtbar machen, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/connecteddrones



e-troFit Bus - Umrüstung von Diesel-Bussen auf Elektroantrieb, in-tech GmbH, Garching / München, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/etrofitbus



Free2Move - Verschiedene Sharing-Anbieter auf einer Plattform, GHM Mobile Development GmbH, Berlin, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/free2move



Freie Lastenräder - Infrastruktur und kostenfreier Verleih, wielebenwir e. V., Köln, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/freielastenraeder



GETAWAY - Jedes Auto per App spontan mieten und vermieten, Getaway GmbH, Berlin, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/getaway



ISCAD - Intelligent Stator Cage Drive, volabo GmbH, Ottobrunn, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/iscad



Leuchtende Bahnsteigkante - Zugauslastung in Echtzeit, S-Bahn Stuttgart & SIUT GmbH, Plochingen, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/leuchtendebahnsteigkante



Solarauto Sion - Serienmäßiges Elektroauto mit Solarmodulen, Sono Motors GmbH, München, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/sion



TicketEasy - Öffentliche Verkehrsmittel per App automatisch erkennen und bezahlen, MotionTag GmbH, Potsdam, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/ticketeasy



Visi-Match.com - Vermittlung von freien Containern, VisiTrans GmbH, Obermoschel, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/visimatch



Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und Schirmherr des Deutschen Mobilitätspreises: "Wir brauchen eine neue deutsche Dynamik für die Zukunft der Mobilität. Dazu sind nachhaltige Ideen, Mut und Entschlossenheit gefragt. Die eingereichten Projekte geben dabei wertvolle Impulse, um deutsche Mobilitätslösungen zum Exportschlager zu machen."



Die Expertenjury unter dem Vorsitz von Steffen Bilger MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, wählte die zehn besten Projekte für Luft, Wasser, Straße und Schiene aus. Die Preisträger werden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung im Bundesverkehrsministerium in Berlin im Herbst 2018 offiziell geehrt.



"Wie Mobilität mit digitalen Innovationen noch nachhaltiger wird, zeigen die Preisträger des Deutschen Mobilitätspreises auf vorbildliche Weise. Die Projekte setzen wichtige Impulse für den Digitalstandort Deutschland und leisten einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes", so Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) und des Deutschland - Land der Ideen e. V.



Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI und Digital-Gipfel



Mit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen und digitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder der Plattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfels unterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental Automotive GmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, Esri Deutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. www.deutscher-mobilitaetspreis.de



