Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Jahr nach dem Diesel-Gipfel in Berlin ist ein wichtiges Problem für Diesel-Besitzer und Autohändler immer noch nicht gelöst: die Hardware-Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge, so der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...