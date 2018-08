Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" belassen. Der italienische Versorger habe im Rahmen seiner Prognose und der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Risiken mit Blick auf die politischen Verhältnisse im Heimatland und die Konjunkturentwicklung in Lateinamerika seien im Aktienkurs bereits über Gebühr berücksichtigt, zudem sei die Dividendenrendite attraktiv./la/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-08-01/11:28

ISIN: IT0003128367