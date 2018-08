Im Auftrag des deutschen Photovoltaik-Unternehmens Belectric hat SMP Montage im bayerischen Poxdorf einen Solarpark mit einer Gesamtnennleistung von 8,5 Megawatt realisiert.Belectric und SMP Montage setzen die Reihe ihrer gemeinsamen Projekte fort. Nachdem im April in Bonnhof ein Photovoltaik-Kraftwerk mit zehn Megawatt Nennleistung ans Netz gegangen ist, meldet SMP Montage nun die Fertigstellung eines 8,5-Megawatt-Solarparks in Poxdorf. Wie das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen mitteilt, wurde die Anlage in Nordbayern innerhalb von rund zwölf Wochen gebaut. Dafür seien auf insgesamt 14,5 Hektar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...