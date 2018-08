In Finnland wird erstmals landesweit ein bedingungsloses Grundeinkommen getestet. Schon im Vorfeld hatten die Forscher mögliche Szenarien durchgerechnet - die Ergebnisse sind ernüchternd.

Glaubt man den nackten Zahlen, kann das finnische Grundeinkommen kein Erfolg werden. Und das liegt nicht nur daran, dass die Politik zu knauserig war, um die ambitionierten Pläne der Forscher umzusetzen. Glaubt man den nackten Zahlen, hat ein Grundeinkommen in Finnland per Definition kaum Sinn - und in den meisten anderen westlichen Sozialstaaten wohl auch nicht.

Die Zahlen, um die es geht, stammen vom Kela. Das finnische Sozialinstitut führt noch bis Ende des Jahres das erste landesweite Experiment zum Grundeinkommen weltweit durch: 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose erhalten zwei Jahre lang jeden Monat 560 Euro, bedingungslos und steuerfrei. Schon lange bevor das Experiment startete, rechneten die Kela-Forscher verschiedenste Szenarien durch: hohe Grundeinkommen, niedrige Grundeinkommen, Arbeitslose, Angestellte. Der Auftrag hierfür kam von der Regierung. Vorgegeben war nur, dass das Grundeinkommen keine Zusatzkosten verursachen durfte und dass es Menschen in Arbeit bringen sollte.

Es gibt, grob gesagt, zwei Arten von Fans des bedingungslosen Grundeinkommens. Linke Befürworter versprechen sich von ihm eine Bekämpfung der Armut, Liberale wollen mehr Menschen in Arbeit bringen. Damit einhergehen zwei Varianten des Grundeinkommens. Die linke Variante eines "vollen" Grundeinkommens, das alle bisherigen Sozialleistungen ersetzt und Armut bekämpft, steht der liberalen Variante eines "Teil-Grundeinkommens" gegenüber. Das bietet eine Grundlage, die jedoch nicht zum Leben reicht und durch andere Sozialleistungen oder Arbeit aufgestockt werden muss.

Das finnische Experiment stammt von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...