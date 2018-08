Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Die am harten Kernkapital ausgerichtete Verschuldungsquote (CET1 Leverage Ratio) habe sich verbessert, was zusätzlich für Ausschüttungen an die Aktionäre der Schweizer Bank spreche, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Lakhani erhöhte seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2019./la/she Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-08-01/11:35

ISIN: CH0012138530