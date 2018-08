Unterföhring (ots) -



Sie sind die drei Musketiere der Tattoo-Rettung - und die neue Jury von Deutschlands erfolgreichster Cover-up-Casting-Show "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut": Randy Engelhard, Peggy Lou und Alexander Kroll. Welche Albtraum-Tätowierungen verwandeln die drei Tattoo-Profis durch ein professionelles Cover-up in einzigartige Haut-Kunstwerke? In den sechs neuen Folgen, die sixx ab 3. August 2018 immer freitags um 20:15 Uhr zeigt, können sich sixx-Zuschauer auf ein Tattoo-Gruselkabinett der Extraklasse freuen - und auf Geschichten, die unter die Haut gehen: Von gekritzelten Liebesschwüren im Dekolletee bis zum verschandelten Kinder-Portrait, das an Chucky, die Mörderpuppe erinnert, ist wieder alles dabei. Wer dem Jury-Triumvirat rund um "Horror Tattoos"-Urgestein Randy Engelhard sein Farbmassaker überhaupt präsentieren darf, entscheiden die beiden Tattoo-Richter Chris van Core und Anna Katharina, die als Neuzugänge das Team von "Horror Tattoos" ergänzen. Stationen der "Horror Tattoos"-Deutschlandtour sind diesmal: Dresden, Mainz, Berlin, Herten, Augsburg und Magdeburg. "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut" wird produziert von Güldenpfennig TV.



Die neue "Horror Tattoos"-Jury im Überblick:



Randy Engelhard (39): seit 2015 Jury-Mitglied bei "Horror Tattoos"; tätowiert seit 19 Jahren; eigenes Tattoo-Studio "Heaven of Colours" in Zwickau (Sachsen); Spezialität: farb-realistische Tattoos



Peggy Lou (30): Tattoo-Artist aus Dresden (Sachsen); arbeitet seit fünf Jahren als Tätowiererin; Spezialität: Mix aus Neotraditional, Fineline, Realistik und New School



Alexander Kroll (31): Profi-Tätowierer aus Goslar (Niedersachsen); setzt seit sieben Jahren die Nadel an; Spezialität: Black and Grey, Realistic und Free Hand



"Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut" - sechs neue Folgen, ab 3. August 2018 immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.



