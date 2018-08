Fundamental: Am Ölmarkt fallen die Preise etwas zurück, nachdem am Vortag der US-Branchenverband API in seinem Vorratsbericht von einer unerwarteten Zunahme beim Rohöl um 5,6 Millionen Barrel gesprochen hatte. Zugleich sanken die Benzinvorräte. Für die offiziellen Lagerdaten am heutigen Mittwoch wird ein Rückgang um 2,2 Millionen erwartet. Für Druck auf die Preise sorgte zudem die Meldung, wonach US-Präsident Donald Trump bereit sei, sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu treffen. Sollte es zwischen den USA und dem Iran zu einer Annäherung kommen, könnte eine Spekulation auf mehr iranisches Öl auf dem Weltmarkt die Runde machen. Technisch: Nachdem der Ölpreis der US-Sorte WTI Anfang Juli ein Hoch bei 75,26 Euro erreicht hatte, gaben die Notierungen schnell bis zur Unterstützung um 66 US-Dollar nach. Doch drehte der Ölpreis aber wieder nach oben um und erreiche zum Ende der letzten Woche ein Zwischenhoch bei 70,43 US-Dollar. ...

