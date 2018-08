Vom Harz bis zum Arendsee: Zehn Projekte sind für das Finale des Tourismuspreises des Landes "Vorreiter 2018" nominiert worden. Darunter finden sich die Magdeburger Domfestspiele, das Jugendfilmcamp am Arendsee und die Feuerstein-Arena in Schierke, wie die Investitions- und Marketinggesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Am 9. August müssen sich die ausgewählten Projekte einer Fachjury präsentieren. Bekanntgegeben werden die Gewinner dann Ende November auf dem Tourismustag Sachsen-Anhalt. Hauptpreis ist ein Marketingpaket im Wert von 7000 Euro. Der Preis wird den Angaben zufolge alle zwei Jahre vergeben. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Publikumspreis.

Vor zwei Jahren gewannen das Standortmarketing Mansfeld-Südharz mit dem Projekt "Luther virtuell", der Saalekreis mit dem Projekt "FilmBurg Querfurt" und die Halberstädter Wohnungsgesellschaft für einen barrierefreien Indoor-Spielplatz./rib/DP/tos

