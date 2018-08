Der Energieverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr leicht gesunken, gleichzeitig konnten die erneuerbaren Energien ihren Beitrag erhöhen. Das zeigen Zahlen der AG Energiebilanzen.Auf 6771 Petajoule belief sich der Energieverbrauch in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 - gut ein Prozent weniger als in der ersten Hälfte des Vorjahres, wie die AG Energiebilanzen meldet. Demnach steigerten die erneuerbaren Energien ihren Beitrag zu diesem Energieverbrauch um mehr als vier Prozent auf 946 Petajoule. Bei der Photovoltaik gab es ein Plus von acht Prozent. Die Windenergie legte um um 15 Prozent ...

