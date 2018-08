Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Just Eat nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sell" belassen. Der britische Essenslieferdienst habe zwar beim Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Höhere Reinvestitionen und die Abschwächung des Wachstums bei den Bestellungen im Heimatland aber könnten die Anleger weiterhin enttäuschen./la/jha/ Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-08-01/12:03

ISIN: GB00BKX5CN86