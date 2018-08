SD-Experten haben gestern damit begonnen, bei Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) wieder massiv zuzukaufen. Unser erster offizieller "No Brainer", der SD-Lesern +120% Kursgewinn innerhalb eines Monats einbrachte, ist bei Kursen um 2 USD wieder in einer absolut kaufenswerten Zone angekommen.

Die renommierten Experten von Alliance Global Partners gaben in ihrer ersten Kaufstudie jüngst ein Kursziel von 11 USD für die Aktie aus und erwarten für Heats fortgeschrittensten Produktkandidaten HS-110 bis 2026 einen Jahresumsatz von 1,26 Milliarden USD allein in den USA. Zuvor wird mit einem signifikanten Partner-Deal gerechnet, der das Heat-Papier möglicherweise in besagte Kursregionen befördern könnte. Doch selbst ohne eine solche Transaktion rücken nun reihenweise Kurskatalysatoren immer näher.

Sommer-Konsolidierung vor Abschluss - Startschuss für neues Momentum

Innerhalb der nächsten zwei Wochen erwarten wir von Heat Biologics den neuesten Earnings Report und damit einhergehend ein frisches Business Update. Dieses dürfte zweifellos einige interessante Details mit sich bringen und für neues Leben in der Aktie sorgen, die zuletzt im Zuge von Gewinnmitnahmen und geringer institutioneller Aktivität auf der Kaufseite wieder in eine attraktive Akkumulationszone geraten ist.

Nach der vor dem Abschluss stehenden Bodenbildung dürfte die Heat-Aktie zum erneuten Angriff ansetzen. Quelle: ariva.de

Allein in der laufenden zweiten Jahreshälfte stehen mindestens vier bedeutende News auf der Agenda, welche die Neubwertung Heats weiter vorantreiben sollten. Hierunter fällt eine rund 7 Millionen USD schwere Subvention sowie - noch weitaus wichtiger - neue Daten zu HS-110, die für Heat transformierend sein dürften.

Im Folgenden haben unsere medizinischen Experten Dr. Gonzo und Sh_needle aus dem NBC-Gremium ihre Zuversicht hinsichtlich eines Studienerfolgs von HS-110 zum Ausdruck gebracht und nähere Informationen zum potenziellen "Game Changer" bereitgestellt:

Hintergrund zur Forschung von Heat Biologics

Trotz verbesserter Chemotherapeutika ist die die Prognose von Patienten mit einem fortgeschrittenen bösartigen Lungentumor (sog. Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom, engl.: non-small cell lung cancer, NSCLC) nach wie vor schlecht.

Da das menschliche Immunsystem auch eine natürliche Abwehrfunktion gegen Tumorzellen besitzt, ist in den letzten Jahren die Erforschung sog. immunmodulierender Medikamente in den Fokus gerückt. Diese Medikamente sollen das Einwandern von sog. CD8+ T-Zellen ("Killerzellen" des Immunsystems) bewirken und somit die körpereigene Krebsabwehr verstärken.

Pipeline von Heat Biologics - wie funktioniert HS-110?

Neben drei Medikamenten in präklinischen Studienphasen (HS-120, PTX-15, PTX-35) ist HS-110 der Hauptproduktkandidat, welcher aktuell in einer klinischen Phase-2-Studie getestet wird. Hierbei verwendet Heat Biologics die sog. ImPACT Platform. Dabei werden dem Patienten genetisch modifizierte Tumorzellen gespritzt, die darauf programmiert sind, ihre eigenen krebsspezifischen Oberflächenerkennungsmarker (sog. Antigene) in die Blutbahn abzugeben.

Diese Antigene sind an ein Protein (Hitzeschokprotein 96, englisch Heat Shock Protein, HSP) gebunden, welches eine Immunantwort verstärkt. Das Konzept sieht vor, dass sich nun CD8+ T-Zellen vermehren, welche diese Krebs-Marker spezifisch erkennen, im Körper aufsuchen und in den Tumor einwandern.

Hand in Hand - wie wirkt HS-110 in Kombination mit Nivolumab (Opdivo)?

Bösartige Tumore haben im Rahmen von Mutationen Mechanismen entwickelt, lokal (also im Tumor) das Immunsystem zu hemmen und sich so einer Vernichtung durch z.B. CD8+ T-Zellen zu entziehen. ...

