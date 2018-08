AbCellera erweitert seine Fähigkeiten zur Erforschung von Antikörpern durch die Übernahme der grundlegenden Technologie für die Repertoiresequenzierung von einem Startup im Bereich der Immunprofilierung.

AbCellera Biologics Inc., ein Technologieführer im Bereich der Entdeckung therapeutischer Antikörper, hat Lineage Biosciences in einer sämtliche Aktien betreffenden Transaktion erworben. Mit dieser Übernahme erweitert AbCellera seine Fähigkeiten zur Antikörper- und Impfstofferforschung um die exklusiven Rechte an der grundlegenden Technologie für die Immunrepertoiresequenzierung.

Das in Palo Alto ansässige Startup-Unternehmen Lineage Biosciences wurde auf Basis der Technologie für die Profilierung von Antikörperreaktionen anhand der Next-Generation Sequencing von Immunglobulingenen (Ig-SEQ) gegründet. Ig-SEQ ermöglicht eine tiefgehende Analyse von Antikörpern, die durch natürliche Abwehrreaktionen bei Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Krebs, Impfungen und Vakzinierung entstehen.

Ig-SEQ wurde von der Forschungsgruppe unter Leitung von Professor Stephen Quake an der Stanford University entwickelt, die die Lizenz für die Technologie an Lineage Biosciences vergab. Ig-SEQ ist als Plattform für grundlegende und translationale Immunologieforschung weit verbreitet und wird in der Branche zunehmend für die Entwicklung von Impfstoffen und schnellere Entdeckung von Antikörpern eingesetzt. Die Tiefenprofilierung von Antikörperrepertoires ergänzt die einzigartigen funktionalen Informationen von der AbCellera-Plattform zur Entdeckung einzelner B-Zellen, erhöht die Vielfältigkeit der identifizierten Antikörper und ermöglicht eine umfassende Analyse der Immunreaktionen im zeitlichen Verlauf.

"Durch diese Übernahme hat AbCellera sein IP-Portfolio um einen wichtigen Bereich erweitert. Die Aufnahme der Repertoiresequenzierung ist von strategischer Bedeutung und ergänzt unsere zentrale Plattform für das mikrofluidische Einzelzellen-Screening. Sie stärkt unseren technologischen Vorsprung in der Antikörper- und der Impfstofferforschung", kommentierte Dr. Carl Hansen, CEO von AbCellera.

Über AbCellera Biologics Inc.

AbCellera ist ein privat geführtes Unternehmen, das im Rahmen von Partnerschaften therapeutische Antikörper der nächsten Generation erforscht und entwickelt. Die Einzelzellplattform von AbCellera integriert lückenlose Fähigkeiten zur Erforschung therapeutischer Antikörper durch eine Kombination von Technologien, darunter unternehmenseigene Impfungen, Mikrofluidik, Hochdurchsatz-Bildgebung, Genomik, Berechnung und Laborautomation. Supertiefes Screening einzelner B-Zellen ermöglicht beispiellosen Zugang zu natürlichen Immunreaktionen und damit rapide Isolierung umfangreicher und vielfältiger Gruppen von hochwertigen Antikörperkandidaten aus jeglichen Spezies, einschließlich des Menschen. www.abcellera.com

