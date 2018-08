Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Zinsentscheidung der FED stehen mit dem ISM-Index und dem ADP-Report nochmals interessante Daten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Einfluss auf die Entscheidung in Washington dürfte dies nicht haben, hatte FED-Chef Powell doch jüngst die bisherige Vorgehensweise gradueller Zinserhöhungen auch für die nähere Zukunft als angemessen bezeichnet. Da erst bei der letzten FOMC-Sitzung das Zielband für FED Funds auf 1,75% bis 2,00% erhöht worden sei, sei nun mit einem Abwarten bis zum September-Meeting zu rechnen. Dieses Szenario sei marktseitig weitgehend eskomptiert. Auch die Bilanzpolitik der FED dürfte unverändert bleiben. ...

