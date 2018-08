London (www.fondscheck.de) - Bei Long-Öl-ETPs (ISIN DE000A1N49P6/ WKN A1N49P) kam es die dritte Woche in Folge zu Zuflüssen, da die Angebotsunterbrechungen für weitere Preisanstiege sorgen, berichten die Experten von ETF Securities.Dies stelle somit den längsten Zeitraum anhaltender Zuflüsse seit Juni 2017 dar. Infolge des Ölpreisanstiegs um 2,4 Prozent seien vergangene Woche 8,6 Mio. USD in entsprechende ETPs geflossen. Während die Zuflüsse in der Vorwoche von einer Schnäppchenjagd im Zuge fallender Preise bedingt schienen, stiegen die Ölpreise in der letzten Woche als Reaktion auf Angebotsstörungen, so die Experten von ETF Securities. ...

