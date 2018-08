Köln (www.fondscheck.de) - Ampega Investment GmbH hat am 01.08.2018 den Fonds VM Long Term Value (ISIN DE000A1J17U1/ WKN A1J17U) übernommen, so die Ampega Investment GmbH.Der Fonds strebe als Anlageziel längerfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität an. Der Fonds könne vollständig jeweils in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagegrundsätze und -grenzen würden gemäß den Anlagebedingungen einen sehr weiten Rahmen vorsehen, wodurch sich die Anlagepolitik jederzeit ändern könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...