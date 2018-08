Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RIB Software nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das zweite Quartal bewege sich mehr oder weniger im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausführungen des Managements des Softwareanbieters zum Aufbau separater YTWO-Einheiten in den USA, Europa und China seien unterdessen vage geblieben./mf/jha/ Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-01/12:10

ISIN: DE000A0Z2XN6