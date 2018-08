München (ots) -



- Guter Start für neue "Curvy Supermodel"-Staffel - Starke internationale Spielfilm-Premieren - Gewohnt gute Werte für Vorabend-Soaps - 5,0 Prozent Monatsmarktanteil



Mit einem abwechslungsreichen Programm konnte RTL II im Sommermonat Juli bei den Zuschauern punkten. Neben dem Start der neuen "Curvy Supermodel"-Staffel überzeugten internationale Spielfilme sowie die Soap-Dauerbrenner "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht".



Die hochgelobte Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." startete in ihre dritte Staffel. Die Suche nach dem nächsten Supermodel mit "Sanduhrsilhouette" holte zum Start 5,7 Prozent MA. Besonders beliebt ist das Format bei jungen Frauen (14-29). Hier erreichte die erste Folge 10,5 Prozent MA.



Auch bei hochsommerlichen Temperaturen erreichen die RTL II-Vorabend-Soaps herausragende Werte. "Köln 50667" erzielte im Juli bis zu 13,4 Prozent MA und 25,4 Prozent MA bei den jungen Zuschauern (14-29). "Berlin - Tag & Nacht" überzeugte mit bis zu 12,1 Prozent und 20,1 Prozent MA (14-29).



Mit starken 9,7 Prozent MA war das Fantasy-Abenteuer "Hänsel & Gretel - Hexenjäger" der erfolgreichste Spielfilm im Monat Juli. Dazu traf RTL II mit Free-TV-Premieren internationaler Highlights den Geschmack der Zuschauer. Das norwegische Katastrophen-Spektakel "The Wave - Die Todeswelle" erreichte 8,7 Prozent MA. Der koreanische Fantasy-Thriller "Train To Busan" holte 8,6 Prozent MA und war mit starken 12,3 Prozent MA besonders in der jungen Zielgruppe (14-29) gefragt. Das spanische Liebesdrama "Ich steh auf dich" punktete mit 7,4 Prozent MA und 12,1 Prozent MA (14-29).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK/VideoScope 1.1, Marktstandard TV, 01.07.-31.07.2018, vorläufig gewichtet 27.07.- 31.07.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



