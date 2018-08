Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Konzerns sei überraschend erfolgt und füge sich in die negativen Nachrichten des Konzerns, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bereich Industrial Solutions scheine sich in einer tiefer als gedachten Krise zu befinden. Schlamp will nun seine Schätzungen überprüfen./mf/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-08-01/12:19

ISIN: DE0007500001