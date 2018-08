Von Donato Paolo Mancini

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit dem Schweizer Pharmaunternehmen Novartis erwägt ein weiterer Konzern, Arzneimittel zu bevorraten, falls sich die Europäische Union und Großbritannien nicht bis nächstes Jahr auf ein Brexit-Abkommen einigen.

Der französische Wettbewerber Sanofi und andere europäische Unternehmen haben bereits ähnliche Pläne bestätigt.

"So wie die meisten anderen Pharmahersteller bereitet sich auch Novartis auf die Möglichkeit vor, dass es keinen Brexit-Deal gibt. Wir planen, erhöhte Lagerbestände an unserem gesamten Arzneimittelportfolio vorzuhalten, sowohl bei Novartis als auch bei Sandoz", sagte ein Unternehmenssprecher Dow Jones Newswires.

Bereits vor dem Brexit-Referendum 2016, als Großbritannien beschloss, die EU zu verlassen, habe Novartis begonnen, die britische Regierung in Brexit-Fragen zu konsultieren. Die britische Regierung sei über Novartis' Bereitschaftspläne informiert, einschließlich der Pläne, die Lagerbestände zu erhöhen.

Das Unternehmen teilte weiter mit, es habe keine Pläne, als direkte Folge eines möglichen Brexits ohne Brexit-Regelung Änderungen an der britischen Belegschaft vorzunehmen.

Große Unternehmen, nicht nur in der Pharmabranche, bereiten sich auf ein mögliches Szenario vor, in dem Großbritannien die EU ohne ein direktes Abkommen verlässt. In dem Fall wäre der Handel zwischen der EU und Großbritannien stark beeinträchtigt.

Wie das Wall Street Journal am Dienstag berichtete, hat Sanofi in Vorbereitung auf einen ungeordneten Brexit die Bevorratung für lagerfähige Arzneimittel von 10 auf 14 Wochen erhöht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 05:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.