- In dem Spin-Off der Erfolgsreihe "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" treffen Amerikas Top-Schmiede, Kampfkunst- und Messer-Experten aufeinander, um mit ihren selbstgeschmiedeten Messern auf einem Hindernisparcours der besonderen Art gegeneinander anzutreten.



- Die Wrestling-Legende Bill Goldberg führt gemeinsam mit dem Special-Forces-Veteranen und Waffenexperten Tu Lam sowie dem zweifachen "Forged in Fire"-Gewinner Travis Wuertz durch die Sendung.



- HISTORY zeigt die Wettkampf-Show ab dem 27. September immer donnerstags ab 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere und in Doppelfolgen, ab 4. Oktober folgt zudem die fünfte Staffel von "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede".



Die Erfindung des Messers hat das Leben des Menschen wesentlich vereinfacht. Seit der Steinzeit nutzt der Mensch das Messer aber nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Waffe, die bei richtiger Handhabung über Leben und Tod entscheiden kann. Amerikas Top-Schmiede, Kampfkunst- und Messer-Experten kommen in dem Spin-Off der Erfolgsreihe "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" zusammen, um ihre Fähigkeiten am Messer auf einem Hindernisparcours der Superlative zu messen.



Der World-Wrestling-Champion Bill Goldberg führt gemeinsam mit dem Special-Forces-Veteranen und Waffenexperten Tu Lam sowie dem zweifachen "Forged in Fire"-Gewinner Travis Wuertz durch die Sendung und kommentiert die Performance der Kandidaten. Bill Goldberg gehört zu den größten Stars der Wrestling-Szene, er gewann 173 Matches in Folge, viele davon konnte er in weniger als 60 Sekunden für sich entscheiden. 1998 besiegte er Hulk Hogan im Kampf um den Titel in der WCW World Heavyweight Championship.



In jeder Folge der neuen Contest-Show treten acht Kandidaten gegeneinander an. Unter Zeitdruck müssen sie mit ihren selbstgeschmiedeten Messern beispielsweise tote Tiere zerteilen, sich durch Eisblöcke hacken oder mit Sand gefüllte Kisten zerstören. Die zwei Teilnehmer, die die meisten Hindernisse in der kürzesten Zeit meistern, messen sich anschließend im "Dead Run", in dem sich der Schwierigkeitsgrad noch einmal steigert. Hier müssen die Messer-Enthusiasten zum Beispiel auf sie zufliegende Melonen zerteilen, Seile, die ihnen den Weg versperren, trennen und sich durch Metallstrukturen kämpfen.



Im Showdown treffen sich die Gewinner aller Episoden wieder. Nur wer Kraft, eine scharfe Klinge und Geschick vereint, kann den finalen Parcours bezwingen. Der Gewinner bekommt den Titel "Forged in Fire - Messerscharf"-Champion verliehen und geht mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar nach Hause.



"Forged in Fire - Messerscharf" wurde 2018 von Outpost Entertainment für HISTORY produziert. Von Outpost Entertainment zeichnen Jodi Flynn, David George, Simon Thomas und Vincent Cariati und seitens HISTORY Jim Pasquarella verantwortlich. Ab dem 17. April 2018 wurde die Wettkampf-Show unter dem Originaltitel "Forged in Fire: Knife or Death" in den USA erstausgestrahlt.



HISTORY zeigt die sechs einstündigen Episoden von "Forged in Fire - Messerscharf" ab dem 27. September immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere. Eine Woche später, am 4. Oktober, startet auf HISTORY zudem die fünfte Staffel von "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" in deutscher Erstausstrahlung. Die zwölf einstündigen Episoden dieser neuen Staffel sind dann immer donnerstags ab 21.50 Uhr in Doppelfolgen und damit im Anschluss an "Forged in Fire - Messerscharf" zu sehen.



