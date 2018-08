Köln/Augsburg (ots) - NEXTCLINICS geht aufgrund der identischen Unternehmensphilosophie und -prinzipien eine neue Kooperation mit den IVF Zentren Prof. ZECH (Zech IVF) ein, nachdem sie sich im Juni 2018 bereits an der italienischen GynePro Medical Group beteiligt hat. Die IVF Zentren Prof. Zech gehören zum größten Klinik-Netzwerk für In-vitro-Fertilisation (IVF) in Europa und besitzen Kliniken in Köln, Bregenz, Salzburg, Niederuzwil, Vaduz, Pilsen und Meran. In weniger als einem Jahr ist NEXTCLINICS mit einem Portfolio von 14 Kliniken zu einem der drei führenden IVF-Anbieter auf dem gesamten europäischen Kontinent geworden. Das Gesundheitsunternehmen verfügt nun über die idealen Voraussetzungen, um in Europa und global weiter zu wachsen. Die Familie des Gründers, Professor Zech, beteiligt sich an dem Unternehmen. Darüber hinaus wird Professor Zech in einer führenden Funktion Mitglied des Medical Boards und die weitere internationale Expansion von NEXTCLINICS tatkräftig unterstützen. Die Übernahme ist Teil der Unternehmensstrategie, in 2018 bis zu 200 Millionen Euro zu investieren. Über den Kaufpreis für die Transaktion wird Stillschweigen vereinbart. Die österreichischen Kartellbehörden müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen.



"Dies ist ein Quantensprung für NEXTCLINICS. Mit der vollständigen Integration dieser Marke ist unsere Gruppe für weitere Wachstumsschritte in Europa und weltweit bestens aufgestellt. Professor Zechs Qualitätsstandards, seine Forschungsergebnisse, Reputation und seine Erfolgsquoten sind herausragend und es ist eine Ehre, ihn und sein Team als Partner zu haben. Mit dieser Transaktion verdoppeln wir unsere Unternehmensgröße; das übertrifft alle unsere bisherigen Expansionspläne. Jeden Tag kommen wir unserem Ziel näher, zum besten und wichtigsten Dienstleister im Bereich der Reproduktionsmedizin zu werden", erklärt Miroslaw Herden, CEO von NEXTCLINICS.



"Vor 34 Jahren haben wir unsere Klinik in Bregenz eröffnet. Unser damaliges Ziel war es, Patienten ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend zu behandeln und dazu die neuesten und erfolgversprechendsten Technologien anzuwenden, um unseren Patienten möglichst bereits beim ersten Versuch den Kinderwunsch zu erfüllen. Daran hat sich nichts geändert. Was sich auch nicht geändert hat, ist, dass wir uns selbständig weiterentwickeln und gleichzeitig die einzigartige Beziehung zwischen Arzt und Patient pflegen, die für den Erfolg so entscheidend ist. Durch die Investition und die Partnerschaft mit NEXTCLINICS kann sich unser gesamtes Team auf das konzentrieren, was wir am besten können. Gleichzeitig sorgt NEXTCLINICS durch die Zusammenarbeit mit weiteren Kliniken für die geographische Strategie, die in Übereinstimmung zwischen Forschung, moderner Technologie und weiterer erfolgversprechender Behandlungsmethoden eine Verbreiterung unseres Netzwerks bieten", sagt Professor Dr. Herbert Zech.



Aufgrund der Nähe zu den wichtigsten Handelszentren und den erfolgreichen Kliniken in der strategisch wichtigen Alpenregion kann das erweiterte Netzwerk von NEXTCLINICS leichter Patienten aus Europa und weiteren Ländern erreichen und behandeln. Gleichzeitig dient die Struktur der IVF Zentren Prof. Zech Gruppe als Vorbild für zukünftige Expansionen.



"Die Übereinstimmung von Philosophie und strategischen Überlegungen zwischen NEXTCLINICS und Professor Zech ist wirklich bemerkenswert. Er und seine Familie waren so überzeugt von unserem Konzept, dass sie beschlossen, ihr Lebenswerk mit NEXTCLINICS zu verbinden. Das ist eine große Ehre für uns. Wir werden unmittelbar davon profitieren, indem wir das von Professor Zech spezifisch entwickelte Know-how, sowie die IT-, Daten- und Kundenbetreuungs-Infrastruktur integrieren. All dies, um jeden einzelnen Patienten optimal zu betreuen", erklärt NEXTCLINICS CFO Markus Stötter.



NEXTCLINICS bestätigt, dass keine Änderungen am aktuellen Betrieb oder beim Management von Zech IVF beabsichtigt sind.



NEXTCLINICS Europäisches Portfolio



NEXTCLINICS INTERNATIONAL investierte bereits 80 Millionen Euro in 2017. Für 2018 sind weitere Investitionen von bis zu 200 Millionen Euro vorgesehen. Die IVF-Zentren von Prof. Zech schließen sich einer stark wachsenden Unternehmensgruppe an, zu der auch die GynePro Medical Group mit ihren Kliniken in Bologna und Verona gehört, die auf Reproduktionsstörungen, Unfruchtbarkeit und pränatale Diagnostik spezialisiert sind. Die ProCrea Gruppe in Lugano bietet In-vitro-Fertilisation und spezialisierte diagnostische Dienstleistungen sowie plastische Chirurgie und Genetik an. Die in Spanien ansässige IMER mit Kliniken in Valencia und Denia ist europaweit führend in der Eizellen- und Samenspende. Ebenfalls Teil des Gesundheitsunternehmens sind die Praxisklinik Frauenstraße in Ulm, Genetika Pilsen und das GEST-Zentrum für Reproduktionsmedizin und Gynäkologie in Prag.



NEXTCLINICS betreibt außerdem auch andere Einrichtungen wie Krankenhäuser, medizinische Labore und ein Netzwerk von Zentren zur Blut- und Gewebeentnahme in Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in der Tschechischen Republik.



Über NEXTCLINICS



NEXTCLINICS betreibt ein Netzwerk moderner und hochspezialisierter Gesundheitseinrichtungen, das in erster Linie Behandlungen in den Bereichen Fertilität, Allergologie, klinische Immunologie, Pneumologie sowie in verwandten Bereichen bietet. Der Hauptsitz des dynamisch wachsenden Gesundheitsunternehmens, das seit 2015 im europäischen Markt tätig ist, ist in Augsburg. NEXTCLINICS verfolgt das Ziel, innovative Verfahren im Gesundheitswesen zu fördern, indem es modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden mit einem patientenzentrierten Ansatz und High-Tech-Kommunikationstechnologien kombiniert. Seine Dienstleistungen sind in Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien sowie in der Tschechischen Republik und in weiteren Ländern verfügbar. Mehr Informationen unter www.next-clinics.com



Über IVF-Zentren Prof. Zech



Die IVF-Zentren Prof. Zech sind in sechs europäischen Ländern tätig. Sie beschäftigen über 120 medizinische Mitarbeiter und gehören damit zu den führenden privaten Klinikgruppen im Bereich der Reproduktionsmedizin in ganz Europa. Alle haben sich den höchsten Standards in Technik, Wissenschaft und Forschung verpflichtet und verfolgen das Ziel, ihre Patienten bestmöglich zu versorgen. Die IVF-Zentren Prof. Zech genießen weltweite Anerkennung auf dem Gebiet der Behandlung von Unfruchtbarkeit und der Entwicklung von medizinischen Behandlungsalternativen auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin, um Paare optimal zu unterstützen, ihre Chancen auf ein gesundes Kind zu verbessern.



