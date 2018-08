Lübeck (ots) - Am 30. August 2018 präsentiert CineStar das Mega-Konzert, bei dem Samy Deluxe 20 Jahre Rap-Karriere abfeiert - mit Support von Kool Savas, Max Herre, Nena und mehr! Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 1. August.



MTV Unplugged zieht schon seit fast 30 Jahren den Stecker für Mega-Stars - und jetzt wurde auch Samy Deluxe mit dem Ritterschlag geehrt: Der Konzertfilm "SaMTV Unplugged" wurde auf einem Hamburger Museumsschiff aufgezeichnet und steht jetzt exklusiv am Donnerstag, den 30. August 2018 um 20:00 Uhr auf dem Programm des CineStar. Die Tickets sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.



Vom HipHop-Trio Dynamite Deluxe über das Label Eimsbush bis zu diversen Soloprojekten: Das ist der Weg, der Samy Deluxe an den heutigen Punkt seiner Karriere geführt hat. Nach 20 Jahren und elf Alben gab es jetzt für Samy einen ganz besonderen Ritterschlag - sein eigenes SaMTV Unplugged!



Unterstützt wurde Samy bei seinem Konzert auf dem Museumsschiff "MS Bleichen" im Hamburger Hafen von Weggefährten aus dem deutschen Rap-Adel: Kool Savas, Torch, Max Herre und Megaloh. Mit dabei waren auch Slam-Poet Laurin Buser, DJ Vito und Samys erklärte deutsche Lieblingsrapperin: Nena. Für den maximalen Sound-Effekt versetzte Samy seiner DLX Band einen Boost - als DLX Ensemble lieferte es für MTV Unplugged zwei Drummer statt einem sowie Jazz-Pianist Florian Weber, Beatbox-Legende Killa Kela plus ein Bläser- und Streichorchester. Samy selbst sagt über das Konzert: "Ich habe schon viele legendäre HipHop-Momente erlebt, aber diese Tage haben alles übertroffen! Und wir haben alles aufgenommen und haben Beweise."



CineStar freut sich auf viele Besucher und wünscht allen Gästen ein intensives HipHop-Erlebnis mit dem SaMTV Unplugged.



Folgende CineStar Kinos zeigen die derbste Rap-Show ohne Strom am Donnerstag, 30. August 2018 um 20:00 Uhr, ca. 150 Minuten:



Berlin (Cubix, Kulturbrauerei), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Stade, Wildau.



OTS: CineStar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81477 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81477.rss2



Pressekontakt: ZPR GmbH Sandra von Zabiensky Sandra Backhaus An der Alster 85 D-20099 Hamburg



Tel.: 040-29 81 35-11/12 presse@cinestar.de



CineStar-Gruppe Mühlenbrücke 9 D-23552 Lübeck cinestar.de