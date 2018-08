Köln (ots) - Im Juli 2018 kamen die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland gemeinsam auf einen Marktanteil von 26,0 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living sicherten sich damit weiterhin die Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern.



RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen im Juli einen Monatsmarktanteil von 9,8 Prozent und lag damit hinter dem ZDF (11,0 %). Auf den weiteren Plätzen folgten ARD (8,8 %), Sat.1 (8,1 %), ProSieben (7,0 %), VOX (5,9 %), Kabel 1 (4,4 %) und RTL II (4,1%). NITRO kam auf einen Monatsmarktanteil von 2,1 Prozent, SUPER RTL auf 1,5 Prozent, RTLplus erzielte 1,4 Prozent Marktanteil und n-tv 1,1 Prozent (jeweils 14-59).



Beim Gesamtpublikum (3+) lag RTL im Juli mit 7,8 Prozent Marktanteil hinter ZDF (15,5 %) und ARD (11,6 %). Danach folgten Sat.1 (6,4 %), VOX (4,6 %), ProSieben (4,3 %), Kabel 1 (3,2 %) und RTL II (2,8 %). NITRO erreichte 1,7 Prozent Marktanteil, SUPER RTL 1,5 Prozent, RTLplus 1,4 Prozent und n-tv 1,1 Prozent (jeweils 3+).



Weitere Themen im Juli:



Die Mediengruppe RTL Deutschland erweitert ihr UHD-Formatangebot. 2018 werden noch insgesamt vier Fußballspiele bei "RTL UHD", dem linearen Testkanal der Mediengruppe RTL Deutschland, in ultra-scharfer Bildqualität zu sehen sein. Exklusiver Verbreitungspartner ist - wie schon bei der Formel 1 - HD+. Den Anfang macht am 5. August das Freundschaftsspiel zwischen FC Bayern München und Manchester United, außerdem werden das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern München und zwei Spiele der DFB-Elf zu sehen sein.



IP Deutschland, der Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, ist beim diesjährigen Vermarkter-Check von W&V auf Platz 1 gelandet. Die Angebote der TV-Vermarkter wurden von W&V und einem Mediaexperten bewertet, insbesondere im Hinblick darauf, ob sie das Versprechen einlösen, dass jeder Kunde eine maßgeschneiderte Lösung bekommt. Gerade in diesem Punkt konnte das Angebot von IP Deutschland überzeugen.



Beim TV-Manager-Ranking des Branchenblatts "kress pro" schaffte es die Mediengruppe RTL Deutschland gleich sechs Mal unter die Top 20. So belegte RTL II-Chef Andreas Bartl den ersten Platz, gefolgt von VOX-Geschäftsführer Bernd Reichart und RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann. Claude Schmit (SUPER RTL) belegte Platz 6, Oliver Schablitzki (NITRO) Platz 12 und Hans Demmel (n-tv) Platz 14. Besonders der Bereich strategische Aufstellung wurde besser als bei der Konkurrenz bewertet.



RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel wurde im Rahmen einer YouGov-Umfrage im Auftrag der BILD am Sonntag erneut zu Deutschlands beliebtestem Nachrichtensprecher gewählt. Abgefragt wurde nicht nur der beliebteste Nachrichtensprecher, sondern auch, wer von den Zuschauern als kompetent empfunden wird. In beiden Umfragen belegte Peter Kloeppel Platz 1. Auch "RTL Aktuell"-Moderatorin Charlotte Maihoff findet sich in den Top 20 wieder.



Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick: Mit starken 6,12 Millionen Zuschauern insgesamt war das Formel 1-Rennen in Hockenheim (22.7.) die meistgesehene Sendung des Monats bei RTL. Die Live-Übertragung kam auf hervorragende 37,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (MA 14-59: 35,1%). Auch der GP von Ungarn (29.7.) lockte trotz Sommerhitze mehr Zuschauer als im Vorjahr vor die Bildschirme: 5,49 Millionen Fans insgesamt verfolgten das Rennen, der Marktanteil bei allen Zuschauern kletterte auf 36 Prozent (MA 14-59: 33%). Über das Geschehen in Deutschland und der Welt informierten sich 3,29 Millionen Zuschauer bei RTL aktuell (8.7.). Der Marktanteil der RTL-Hauptnachrichten betrug starke 20,2 Prozent bei den 14 bis 59-Jährigen (MA 3+: 18,5%). Deutschlands erfolgreichste tägliche Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (9.7.) schalteten 2,91 Millionen Zuschauer ein (MA 3+: 11,9%). Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Sommerlich leichte Unterhaltung gab es beim "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" für 2,67 Millionen Zuschauer (23.7.) und 14,7 Prozent der 14 bis 59-Jährigen (MA 3+: 10,5%).



Im Sommermonat Juli konnte VOX unter anderem mit einer der beliebten Spielfilm-Doku-Kombinationen am Donnerstagabend (5.7.) überzeugen: "Oblivion" erreichte einen starken Marktanteil von 9,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Die anschließende Dokumentation über den Hauptdarsteller, "Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger", erzielte 8,0 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Gleich doppelt konnte "Hot oder Schrott - Die Allestester" punkten. Die Test-Doku präsentierte sich im Juli nicht nur mit sehr guten Marktanteilen von bis zu 7,3 Prozent in der Primetime am Dienstag, sondern auch mit bis zu 8,8 Prozent in der Access Primetime am Sonntag. Dort erreichte auch "biete Rostlaube, suche Traumauto" bis zu 8,0 Prozent Marktanteil (14-59 Jahre). "Tierbabys - süß und wild" schalteten samstags um 19.15 Uhr bis zu 8,0 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein. In der werktäglichen Daytime überzeugte der Kölner Sender dann unter anderem mit "Shopping Queen" (bis zu 9,5 Prozent).



n-tv erreichte beim Gesamtpublikum im Juli einen Marktanteil von 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,1%). Auf großes Zuschauerinteresse stieß dabei einmal mehr die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung von n-tv am Vormittag. Hier lag der Nachrichtensender von Montag bis Freitag mit einem starken Marktanteil von 2,1 Prozent erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz (Phoenix: 1,4 %, Welt: 1,1 %,). Die Nachrichten bei n-tv erreichten im Juli Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,6 Prozent. Die Telebörse verzeichnete mit Marktanteilen von im Schnitt bis zu 5,3 Prozent ebenfalls sehr gute Werte. Im Juli überzeugte n-tv vor allem auch mit umfangreichen Live-Strecken und aktuellen News Spezials zum Höhlendrama in Thailand. Reporter Dirk Emmerich, Andreas Schopf und Carsten Lueb informierten die Zuschauer umfassend über die neusten Entwicklungen der Rettungsmission aus Chiang Rai. Insgesamt erreichte die Berichterstattung Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,2 Prozent. Mit Marktanteilen von im Schnitt bis zu 4,0 Prozent stieß auch der n-tv Auslandsreport mit Nadja Kriewald auf großes Interesse, die unter anderem aus Libyen und von einer Seenotrettung im Mittelmeer berichtete. n-tv punktete im Juli zudem mit Motorsport: Das Formel 3 Rennen in Spa, bei dem Mick Schumacher seinen ersten Sieg einfuhr, erzielte hervorragende Marktanteil von 3,0 Prozent. Auch die Übertragung des zweiten Freien Trainings der Formel 1 vom Hockenheimring erreichte einen sehr guten Marktanteil von 2,2 Prozent.



Im Juli erzielte NITRO in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer einen Monatsmarktanteil von guten 2,1 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil ebenfalls bei 2,1 Prozent und bei den Zuschauern ab drei Jahren bei 1,7 Prozent. Stärkster Tag bei den 14- bis 59-Jährigen war der 20. Juli mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent. Verantwortlich für den Erfolg waren unter anderem die "Medical Detectives" mit bis zu 4,0 Prozent Marktanteil oder "Law & Order" mit bis zu 5,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern war der 16. Juli mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent der erfolgreichste Tag. Hier war am Vormittag der Krimi-Klassiker "Magnum" mit 5,3 Prozent Marktanteil beliebt und in der Primetime überzeugten die Helden von "Alarm für Cobra 11" mit bis zu 3,6 Prozent. Ein großer Zuschauererfolg für den Männersender bleibt "CSI: Den Tätern auf der Spur" am Sonntagabend. Mit 800.000 Zuschauern ab drei Jahren war das US-Crime-Serienformat am 8. Juli die meistgesehene Sendung des Monats bei NITRO.



RTLplus erreichte mit starken 1,4 Prozent Monatsmarktanteil und 1,9 Prozent Tagesmarktanteil am 24. Juli neue Rekordwerte beim Gesamtpublikum. In der Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen lag RTLplus bei durchschnittlich 2,0 Prozent und bei den 14- bis 59-Jährigen bei 1,4 Prozent. Die Nummer 1 der RTLplus-Zuschauer war im Juli die Krimiserie "Im Namen des Gesetzes" mit bis zu 3,0 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern 3+ (24.7.)



SUPER RTL erzielte im Juli einen durchschnittlichen Marktanteil von 20,2 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKA erreichte 18,8 Prozent, Nick lag bei 7,9 Prozent und der Disney Channel kam auf 10,6 Prozent. In der Daytime wurde vor allem der TOGGO Ferienspaß (8 bis 13 Uhr) sehr gut angenommen. In der Primetime konnte der Evergreen "Dr. House" mit Einschaltquoten von bis zu 4,8 Prozent (Erwachsene 14-59 Jahre) überzeugen, die True Crime Serie "Three Days to live" kam auf bis zu 3,3 Prozent.



Die RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." startete im Juli in ihre dritte Staffel. Die Suche nach dem nächsten Supermodel mit "Sanduhrsilhouette" holte zum Start 5,7 Prozent Marktanteil (14-49). Besonders beliebt ist das Format bei jungen Frauen (14-29), hier erreichte die erste Folge 10,5 Prozent Marktanteil. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen erreichten die RTL II-Vorabend-Soaps herausragende Werte. "Köln 50667" erzielte im Juli bis zu 13,4 Prozent Marktanteil (14-49) und 25,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern (14-29). "Berlin - Tag & Nacht" überzeugte mit bis zu 12,1 Prozent (14-49) und 20,1 Prozent Marktanteil (14-29).



Die Bachelorette bei TV NOW an der Spitze - auch Facebook-Reichweite stark Der Online-Erfolg der RTL-Dating-Formate hält an. Nachdem die erste Staffel von "Bachelor in Paradise" in den vergangenen Monaten die Top 5 der meistgenutzten Formate auf Sendungsbasis bei TV NOW anführen konnte, ist es im Juli "Die Bachelorette". Dahinter landen "Das Sommerhaus der Stars" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auf Platz vier folgt die RTL-2-Serie "Köln 50667" sowie "Alles was zählt". Erneut führend bei der Gesamtreichweite sind die Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. So erreicht die Fansite von "RTL Aktuell" 20,63 Millionen Einzelpersonen, gefolgt von "Punkt 12" mit 17,56 Millionen und n-tv mit 10,85 Millionen. Die Spitze der Reihenfolge der Fansites nach Fans sieht auch im Juli identisch aus: Weiter führend bleibt die Site zur RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,838 Mio.), vor der Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,594 Mio.) und "Köln 50667" (1,544 Mio.). Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im Juli 2018 insgesamt 30,91 Millionen Fans.



