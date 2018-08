SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), Marktführer für Identity Governance, kündigte heute eine strategische Vereinbarung mit Rackspace fürdie Bereitstellung von Multi-Cloud Services in den Bereichen Anwendungen, Daten, Sicherheit und Infrastruktur an. Die Vereinbarung ermöglicht Unternehmen, ihre Programme für Identity Governance in der Cloud zu hosten und gleichzeitig auf die Cloud-Fachkenntnisse von Rackspace bezüglich der Hilfestellung für Unternehmen während ihrer Cloud-Transformation zurückzugreifen. In Anlehnung an SailPoints flexible Lieferstrategie, die zu Beginn des Jahres bekanntgegeben wurde, schließt sich Rackspace dem Cloud-Hosting-Programm von SailPoint an, um Unternehmen, die SailPoints IdentityIQ oder SecurityIQ in Amazon AWS- bzw. Microsoft Azure-Umgebungen einsetzen möchten, eine Managed Service Provider- (MSP-)Lösung zu bieten.

"Heutzutage verfügen Organisationen über komplexe, zunehmend hybride IT-Umgebungen, wobei sich keine zwei Organisationen ähneln. Viele tendieren aufgrund der Vorteile bezüglich Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneinsparung zur Cloud, während andere sich für Cloud-Hosted Managed Services entscheiden, sodass kein interner Bedarf für die erforderlichen Fachkenntnisse besteht", so Harry Gould, Vice President für weltweite Allianzen und Kanäle bei SailPoint. "Durch die Partnerschaft mit Rackspace bieten wir unseren gemeinsamen Kunden die Möglichkeit, von der bestmöglichen Identity Governance zu profitieren, die in der von ihnen bevorzugten Cloud-Hosted-Umgebung bereitgestellt wurde. Dies markiert einen weiteren Schritt vorwärts in unserem Vorhaben, Kunden zu ermöglichen, Identität entsprechend ihrer Vorstellungen bereitzustellen, und zwar unabhängig ihrer Infrastruktur oder Identitätsanforderungen."

"Heute gibt es viele Unternehmen, die verständlicherweise nicht über die technologischen Kenntnisse bzw. Möglichkeiten verfügen, um sich in der Komplexität des Cloud-Ökosystems zurechtzufinden, erfolgreich Workloads in die Cloud zu migrieren und Cloud-Umgebungen maßstabsgerecht zu betreiben", so Prashanth Chandrasekar, Senior Vice President und General Manager für Managed Public Clouds bei Rackspace. "Durch die Zusammenlegung des Talents, der Kompetenzen und Fachkenntnisse von SailPoint und Rackspace kann mehr Unternehmen geholfen werden, ihre Programme für Identity Governance in die Wege zu leiten, indem sie nicht länger eigenständig Cloud-Workloads migrieren, verwalten und betreiben müssen."

Rackspace modernisiert IT in der heutigen Multi-Cloud-Welt. Als Anbieter von IT-as-a-Service unterstützt das Unternehmen Kunden jeder Branche und Größe an sämtlichen Standorten im privaten wie im öffentlichen Sektor ohne die Komplexität und den Kostenaufwand der Selbstverwaltung das volle Potenzial der digitalen Transformation auszuschöpfen. Durch sein umfassendes Portfolio an Managed Services in den Bereichen Anwendungen, Daten, Sicherheit und Infrastruktur auf den weltweit führenden öffentlichen und privaten Cloud-Plattformen kann unabhängiges Fachwissen geboten werden.

Diese Partnerschaft untermauert SailPoints Engagement, allen Unternehmen unabhängig ihrer präferierten Bereitstellungsoption bzw. Kompetenzen und Ressourcen zu Identity Governance zu verhelfen. Weltweite Unternehmen können die marktführenden Identity-Governance-Lösungen von SailPoint über die folgenden umfassenden Optionen implementieren: Cloud-Hosting Managed Services, öffentliche Cloud, Rechenzentrum oder SaaS.

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identity Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die Power of Identity verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 7 der Top 15 Banken, 4 der Top 6 Krankenkassen und Managed Care Anbieter, 9 der Top 15 Sach- und Unfallversicherer, 5 der Top 15 Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

Halten Sie sich stets über SailPoint auf dem Laufenden, indem Sie uns auf Twitter und LinkedIn folgen und den SailPoint-Blog abonnieren.

SailPoint, das SailPoint-Logo, IdentityIQ, IdentityNow, IdentityAI, SecurityIQ und alle Technologien sind Marken bzw. in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken von SailPoint Technologies Holdings, Inc. Alle anderen Produkte oder Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180801005426/de/

Contacts:

SailPoint Technologies Holdings, Inc.

Jessica Sutera, +1 978-278-5411

Jessica.Sutera@sailpoint.com