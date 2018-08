Unterföhring (ots) -



Schauspielerin Martina Hill geht am Donnerstag, um 20:15 Uhr bei "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" auf ProSieben für ihren Fan Wiebke (25, Hamburg) an ihre Grenzen. Kann Wiebke ihren Star geschickt und mit Köpfchen ins Spiel bringen, um gegen Carolin Kebekus und Collien Ulmen-Fernandes zu siegen? Alle drei Promis müssen sich für und mit ihren Fans in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen beweisen. Wer setzt sich durch und erspielt für seinen Fan im Finale mehr als 50.000 Euro?



"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" - Donnerstag, 2. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: Teamwork



