Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, launcht heute die Crocband[TM] Platform-Kollektion für die Herbst-/Wintersaison 2018. Als stylische Erweiterung der beliebten Crocband[TM] Clogs-Serie bietet die Crocband[TM] Platform-Kollektion Kunden die Möglichkeit, ein individuelles Statement zu setzen und hebt den aktuellen Plateau-Trend in der Sport- und Modeszene auf ein neues Niveau.



Die Modelle der Crocband[TM] Platform-Kollektion kommen auf einer 38 mm-Plateausohle daher und sind in vier Farbkombinationen erhältlich: Schwarz/Weiß, Hellgrau/Rosa, Schwarz/Schwarz und Blossom/Weiß. Die Crocband[TM] Platform-Kollektion ist nicht nur unglaublich leicht und angenehm zu tragen, sondern verfügt auch über bewegliche Fersenriemen und ein tieferes Fersenbett bieten sicheren Halt.



"Die Crocband[TM] Platform-Kollektion gibt Crocs die Chance die traditionellen Silhouetten aufzufrischen und dem Hype um die Marke neue Impulse zu verleihen." Michelle Poole, Crocs Sr. Vice President of Product and Marketing. "Während wir unserem weltweit geliebten Crocs-Komfort treu bleiben, bieten unsere neuen Crocband Platform Clogs eine trendbewusste Alternative für Millennium-Kunden, die gerne ihren persönlichen Style zum Ausdruck bringen."



Die Styles sind jetzt auf crocs.de und in ausgewählten Stores weltweit erhältlich, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 EUR. Für die kommende Frühjahr-/Sommersasion 2019 wird die Crocband[TM] Platform-Kollektion um Flips und Slides in neuen Trendfarben erweitert.



"Es machte Sinn eine auffallende Plateau-Silhouette in unsere Produktfamilie aufzunehmen, denn sie kombiniert die zwei wichtigsten Merkmale der Crocs-DNA: Individuelle Statements und maximalen Komfort", erläutert Poole. "Wir hoffen, dass unsere Kunden mit dieser Kollektion Stil und Komfort auf einem neuen Niveau erleben können.



Über Crocs, Inc.



Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) ist Weltführer im Bereich innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, die für ihre beispiellose Kombination aus Komfort und Style bekannt und beliebt sind. Jedes Paar Schuhe aus der Crocs Kollektion enthält vorgeformtes Croslite[TM]-Material. Diese hauseigene Schuhtechnologie garantiert außergewöhnlichen Komfort bei jedem Schritt.



Für 2018 bestärkt Crocs seine Mission, dass sich "jeder bei jedem Schritt wohlfühlt" und setzt seine globale Come As You Are[TM]-Kampagne im zweiten Jahr fort. Um mehr über Crocs oder Come As You Are zu erfahren, besuchen Sie bitte www.crocs.de oder folgen Sie @Crocs auf Facebook, Instagram und Twitter.



OTS: Crocs newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120492.rss2



Pressekontakt: Crocs Presseteam c/o FleishmanHillard Germany GmbH Hanauer Landstraße 182 A 60314 Frankfurt am Main



crocs.germany@fleishmaneurope.com Sonia Mehrotra: 069 / 405702 - 265 Alisa Roth: 069 / 405702 - 228 Julia Zenk: 069 / 405702 - 240