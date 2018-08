Dividendentitel bieten Aussicht auf regelmäßige Erträge, wer es sich einfach machen will, kann sich einen Dividendenfonds ins Depot holen. Doch worauf sollte man achten und welche Besonderheiten haben Dividenden?Anleger sehen sich schon seit geraumer Zeit vor ein schwerwiegendes Problem gestellt: Die niedrigen Zinsen machen es schwer, lukrativ Geld am Anleihenmarkt zu investieren. Der "Anlagenotstand" bringt Alternativen ins Spiel. Für Anleger, die an regelmäßigen Ausschüttungen interessiert sind, gehören dividendenstarke Aktien dazu.

Den vollständigen Artikel lesen ...