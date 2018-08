Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19,20 auf 20,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate lehrten vor allem, dass die Restrukturierungen bei der Bank nun wohl abgeschlossen seien, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jetzt könnten die Schweizer ihre Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen. Gaulard passte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020 nach oben an./la/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-08-01/13:06

ISIN: CH0012138530