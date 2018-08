München (ots) -



Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie



- Ausstrahlung: Mittwoch, 1. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Wollny-Mädels Lavinia, Sarah-Jane und Sarafina sind fest entschlossen, endlich ihre Führerscheine zu machen und holen in einer Fahrschule sogar ein Angebot ein. Doch Mama Silvia hat große Angst, dass ihren Töchter beim Autofahren etwas zustoßen könnte und sucht nach allerlei Gründen, um sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Wer wird sich am Ende durchsetzen?



Lavinia, Sarah-Jane und Sarafina wollen endlich unabhängig sein und ihren Führerschein angehen. Sie befürchten mit dem Umzug in das neue Wollny-Heim nicht mehr mobil genug zu sein.



Allerdings stößt ihr Wunsch bei Mama Silvia auf Gegenwehr, denn finanziell sind so große Ausgaben momentan einfach nicht drin. Außerdem hat Silvia noch einen anderen Grund, den sie ihren Mädchen gegenüber nicht zugeben möchte: Als junge Frau war sie Zeugin eines schweren Autounfalls, der sie bis heute prägt.



Schwiegersohn in spe, Flo, möchte den drei Mädchen helfen, endlich selbst Autofahren zu lernen und gibt ihnen zur Vorbereitung Theoriestunden. Um ihr gelerntes Wissen in der Praxis zu testen, fahren sie gemeinsam zum Fahrübungsplatz. Doch als Silvia davon erfährt, ist sie so gar nicht begeistert. Sie bezichtigt Flo ein schlechter Autofahrer zu sein. Das will der nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Kann Silvia ihre Ängste überwinden und erlaubt ihren Töchtern den Führerschein zu machen?



