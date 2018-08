Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Sommerpause hält an, in den vergangenen fünf Handelstagen waren keine Primärmarkttransaktionen für in Euro denominierte Benchmark Covered Bonds zu verzeichnen, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Insgesamt würden sich die Emissionen im Berichtsmonat Juli damit auf EUR 8,75 Mrd. summieren, was zwar unter dem Vormonatswert (EUR 12,5 Mrd.) aber noch deutlich über dem Wert aus dem Vorjahresvergleich liege. Im Juli 2017 sei das Emissionsvolumen bei zwei Platzierungen auf lediglich EUR 1,0 Mrd. gekommen, was damals den schwächsten Juli seit sechs Jahren markiert habe. Am Sekundärmarkt hätten sich die Spreads weitgehend unverändert präsentiert. Am aktuellen Rand steche nach wie vor das erhöhte Spread-Niveau italienischer Covered Bonds hervor. Hier sei es im Vormonatsvergleich auf den ohnehin hohen Levels zu einer neuerlichen Ausweitung gekommen (+8 Bp). ...

